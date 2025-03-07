Edirne'de Kadınlar Günü Konseri - Son Dakika
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Edirne'de Kadınlar Günü Konseri

Edirne\'de Kadınlar Günü Konseri

Edirne'de 'Kadın Gülerse Dört Mevsim Bahar' konseri, kadın sanatçıların unutulmaz performansı ile kutlandı.

07.03.2025 19:04
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Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde "Kadın Gülerse Dört Mevsim Bahar" adlı konser düzenlendi. "Kadının Telinden" grubunun konseri ilgiyle izlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde "Kadın Gülerse Dört Mevsim Bahar" adlı konser düzenlendi. Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, "Kadının Telinden" halk müziği grubu sahne aldı. Kadın sanatçılardan oluşan grup, seslendirdikleri türkülerle izleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı. Yoğun ilgi gören konserde, kadınların emeği ve müziğe kattıkları değer ön plana çıktı. Programda 2025 Aile Yılı çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan video gösterime sunuldu. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuğba Baki de kentte yürütülen çalışma ve faaliyetler hakkında sunum yaptı.

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, kadınların herkesin üzerinde emeği olduğunu belirterek, toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekti.

Programda günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da, kadınların güçlenmesi, hak ettiği fırsatları yakalamaları ve hayatlarını güven içinde sürdürebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Tohumcu, 2025 yılının Aile Yılı olması sebebiyle hedeflerinden birisinin de refah düzeyinin artması için ekonomik ve sosyal hayatın temel direklerinden olan ancak çeşitli nedenlerle ekonomiye dahil olamayan kadınların çalışma potansiyellerini aktif hale getirmek ve paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde projeler yürütmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından sahne alan halk müziği grubu, kulakların pasını sildi. İlgiyle izlenen konserde bazen duygu dolu, bazen neşeli anlar yaşandı.

Düzenlenen programa Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve eşi Aynur Karaburun, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Şiddet Önleme Merkezi Müdürü Nihan Ertan, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Kadınlar Günü Konseri - Son Dakika

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