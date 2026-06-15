Edirne'de Mantar Fiyatları Tepki Topladı - Son Dakika
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Edirne'de Mantar Fiyatları Tepki Topladı

15.06.2026 17:15
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Edirne'de mantar fiyatları 150-200 TL'ye yükseldi, yurttaşlar alım gücünün düştüğünü dile getirdi.

Haber: Engin YILDIZ

(EDİRNE) - Edirne'de pazar tezgahlarında mantarın kilosunun 150-200 liradan satılmasından dert yanan yurttaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyleyerek, "Yanına yaklaşamıyorsun, uzaklaşıyorsun. Bir çare bulsunlar buna" diye konuştu.

Edirne kent merkezindeki semt pazarında mantarın kilogramının 200 lira civarında satılması, pazara gelen yurttaşların tepkisine neden oldu. Pazar esnafı maliyetlerden, yurttaşlar ise alım gücünden yakındı.

Pazar esnafı İbrahim Çam, "Bu mantar bize pahalı geliyor, ucuza satmak zorunda kalıyoruz. İnsanların alım gücü yok. Alım gücü olmadığı için insanlar zorlanıyor. Bu mantarı biz de ucuza satmak zorunda kalıyoruz. Satmazsan tezgahta kalacak, çürüyecek, kararacak. Mantar karardığı zaman işe yaramaz, bunların hemen tüketilmesi lazım. İnşallah düşüş olur da biz de rahat rahat satarız" diye konuştu.

Semt pazarında alışveriş yapan Nail Açay, tezgahtaki fiyatlara "Pahalı kardeşim çok pahalı. Bir çare bulsunlar bunlara. 100 TL olsa ancak denk olur ama alamayız, yani düşmez. Bu ülkede hiçbir şey düşmez" tepkisini gösterdi.

"HANGİ EMEKLİ O FİYATA MANTAR ALACAK"

Alışverişe gelen Ülfet Mayalık, emeklilerin pazara geldiğinde temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını belirterek, "Verdikleri 20 bin TL emekli parası. Hangi emekli mantar alacak o fiyata. Alabilir miyiz? Alamaz. Onun için 1 kilo domates 1 kilo salatalık, eve... Şimdiye kadar pahalı olan bir şey ne zaman ucuzlamış. Ucuzlar mı, ucuzlamaz" ifadelerini kullandı.

Bayram Ali Kayanoğlu da "Fiyatların denetlenebilir olması lazım. Fiyatlar bize göre artık çok yüksek. Mantarın fiyatı yüksek. Yanına yaklaşamıyorsun uzaklaşıyorsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Edirne, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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