Edirne'de Mehteran Konseri ile Fethin Kutlaması

15.05.2026 17:15
Mehteran Birliği, İstanbul'un fethinin 573'üncü yılını Edirne'de konserle kutladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Edirne'de konser verdi.

İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de düzenlenen kutlamalar, mehteran konseriyle başladı. Edirne Valiliği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen "İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar" temalı program kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Selimiye Meydanı'nda konser verdi. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin gölgesinde gerçekleşen konser, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Mehter marşlarına eşlik eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Programı takip eden Edirne Valisi Yunus Sezer, İstanbul'un fethine giden yürüyüşün Edirne'den başladığını belirterek, "573 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han ve Akşemsettin Hazretlerinin dualarıyla fetih ordusu Edirne'den İstanbul'a hareket etti. Bugün o kutlu yürüyüşü yeniden hatırlamak için buradayız" dedi.

Vali Sezer, kutlamaların ikinci gününde fetih yürüyüşü, mehteran gösterileri ve dron şovlarının gerçekleştirileceğini belirterek, vatandaşları etkinliklere davet etti.

16 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek fetih yürüyüşünde Şahi toplarının replikaları, temsili Osmanlı askerleri, mehteran birliği ve atlı birlikler yer alacak. Program, Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirilecek özel dron gösterisiyle sona erecek. - EDİRNE

Kaynak: İHA

