Edirne'deki üniversite güvenlik görevlilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Yerel

Edirne'de üniversitesi görev yapan 111 güvenlik görevlisine "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "UYUMA" projesi anlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Kısım Amirliği tarafından, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesinde görevli 112 özel güvenlik görevlisine uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklardan korunma amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "UYUMA" projesiyle ilgili eğitimi verildi.

Özel güvenlik görevlisi personele yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetiyle, üniversiteli öğrencilerinin zararlı alışkanlıklardan korunmasının amaçlandığı belirtildi. - EDİRNE