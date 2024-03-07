Edirne Kent Konseyi Başkanı: Söğütlük Kent Ormanı'ndaki Millet Bahçesi Projesi Devam Ediyor

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Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak, "Söğütlük Kent Ormanı'ndaki millet bahçesi projesi kazandığımız davaya rağmen devam ediyor. Bu sıralarda da bunun ikinci etabının gerçekleştirileceğini duyduk. Tabii ki açtığımız davada ortaya koyduğumuz bir takım itirazlarımızın bir kısmının da çıkarıldığını, betonlaşmanın azaltıldığını gördük" açıklamasını yaptı.

Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak, Söğütlük Kent Ormanı'nda süren millet bahçesi projesiyle ilgili açıklama yaptı. Çolak, şunları söyledi:

"ORASI DOĞAL EKOLOJİK BİR SİSTEM"

"Söğütlük doğal bir kent ormanımız. Yapay bir parka çevirme içerisindeler. Bu konuda dava da açtık. Kazandığımız da bir dava, ne yazık ki oradaki millet bahçesi projesi kazandığımız davaya rağmen devam ediyor. Bu sıralarda da bunun ikinci etabının gerçekleştirileceğini duyduk. Tabi ki açtığımız davada ortaya koyduğumuz bir takım itirazlarımızın bir kısmının da çıkarıldığını, betonlaşmanın azaltıldığını gördük fakat Söğütlük konusundaki temelden itirazımız şu, oraya hiçbir şey yapmayın. Söğütlük doğal kalsın çünkü orası doğal ekolojik bir sistem, bir kent ormanı.

"YEŞİL ALANLAR YETERSİZ KALMIŞTIR"

Yeşil alanlarımız gerek yoğun kentleşme, gerekse nüfus artışı nedeniyle yetersiz kalmıştır. Var olan yeşil alanların, parkların amaç dışı kullanımın durdurulmasıyla yasa ve yönetmeliğe uygun, kentin geleceğini düşünerek düzenlenmesi sağlanmalıdır. Amacı dışında kullanılan alanlarda işletmeciler tahliye edilmelidir. Kentimizde yaşanan yeşil alan talanlarına gerekçe olarak gösterilen dernek ve odaların ihtiyacı olan yer sorununun çözülmesi için belediye tarafından içerisinde toplantı, tiyatro, sergi, konferans salonlarının olduğu, her dernek ve kurumun kendi odalarının bulunduğu bir merkezin oluşturulması gerekir."