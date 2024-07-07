Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale çıkan başpehlivanlar belli oldu

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(EDİRNE) - Edirne 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale çıkan başpehlivanlar belli oldu.

Bugün Sarayiçi Er Meydanı'nda, 8 başpehlivanın güreştiği çeyrek finalde galip gelen 4 başpehlivan adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde, Ali Gürbüz- Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş- Enes Doğan, Yusuf Can Zeybek- Mustafa Arslan, Serhat Gökmen- Hamza Özkaradeniz ile eşleşti.

Yarı finale çıkan isimler ise şu şekilde: Yusuf Can Zeybek, Serhat Gökmen, Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan.

Yarı finalde 4, finalde ise 2 başpehlivan mücadele edecek. Bugün finalde rakibini yenen isim 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olacak ve 550 bin TL para ödülü kazanacak.