Edirnekapı Metrobüs durağında üst geçit çilesi: Geçici denildi, aylardır kapalı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirnekapı Metrobüs durağında üst geçit çilesi: Geçici denildi, aylardır kapalı kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirnekapı Metrobüs durağında üst geçit çilesi: Geçici denildi, aylardır kapalı kaldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’da Edirnekapı Metrobüs İstasyonu’nun Şehitlik yönündeki sabit merdivenleri, bakım ve tadilat çalışmaları gerekçesiyle kapatılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen yeniden kullanıma açılmadı.

İstanbul'da Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nun Şehitlik yönündeki sabit merdivenleri, bakım ve tadilat çalışmaları gerekçesiyle kapatılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen yeniden kullanıma açılmadı. Girişleri tel örgüler ve jiletli tellerle kapatılan, turnikelerinin söküldüğü görülen üst geçit, çevresindeki yoğun araç trafiğinin ortasında atıl halde bekliyor. Alternatif geçidi kullanmak zorunda kalan vatandaşlar ise ulaşım güzergahlarının uzamasından şikayet ediyor.

İstanbul'da toplu ulaşımın önemli bağlantı noktalarından Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda ortaya çıkan manzara, geçici olarak kapatılan ulaşım alanlarının ne kadar sürede yeniden hizmete alınacağı sorusunu gündeme getirdi. İETT'nin resmi duyurusunda tespit ve tadilat çalışmaları kapsamında kapatıldığı belirtilen merdivenlerin ne zaman kullanacağı belirsizliğini koruyor. İETT, 5 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı duyuruda Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nun Şehitlik yönündeki sabit merdivenlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen tespit ve tadilat çalışmaları kapsamında geçici olarak kullanıma kapatıldığını bildirdi. Açıklamada, istasyona bağlı diğer üst geçitten erişim sağlanabileceği ifade edildi.

Jiletli tellerle kapatıldı, turnikeler söküldü

E-5 Karayolu üzerindeki üst geçidin girişinde bulunan tabelalarda, "Metrobüs Yaya Üst Geçidi Bakım Onarım Nedeni ile Geçici Olarak Kullanıma Kapalıdır" ve "Üst Geçit Kullanım Dışıdır Diğer Üst Geçidi Kullanınız" ifadeleri yer alıyor. Geçidin giriş noktalarının tel örgüler ve jiletli tellerle kapatıldığı görülürken, turnike bölümünün de sökülmüş olduğu dikkat çekiyor.

Karayolunun ortasında bulunan üst geçidin mevcut hali, çevredeki ulaşım hareketliliğiyle tezat oluşturan bir görüntü ortaya çıkarıyor özellikle metrobüs ile çevredeki ulaşım noktaları arasında aktarma yapan yolcular açısından ek yürüme mesafesi oluşturuyor.

Kaynak: İHA
EdirnekapıİstanbulUlaşımYerelSon Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Ne altın ne gümüş Kilosu 247 bin TL ediyor Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi
12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar Sonrası daha da korkunç 12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar! Sonrası daha da korkunç
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Fairford Hava Üssü’ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
10:35
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor
Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
10:18
Fenerbahçe’den ayrıldı, Premier Lig’de şov yaptı İlk 11’de başladığı maçta yıldızlaştı
Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı
09:58
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi Geceye damga vurdu
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu
09:30
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
09:09
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
07:21
Fairford Hava Üssü’ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 10:46:23. #7.12#
SON DAKİKA: Edirnekapı Metrobüs durağında üst geçit çilesi: Geçici denildi, aylardır kapalı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei