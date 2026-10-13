Edirnekapı Metrobüs durağında üst geçit çilesi: Geçici denildi, aylardır kapalı kaldı

İstanbul'da Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nun Şehitlik yönündeki sabit merdivenleri, bakım ve tadilat çalışmaları gerekçesiyle kapatılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen yeniden kullanıma açılmadı. Girişleri tel örgüler ve jiletli tellerle kapatılan, turnikelerinin söküldüğü görülen üst geçit, çevresindeki yoğun araç trafiğinin ortasında atıl halde bekliyor. Alternatif geçidi kullanmak zorunda kalan vatandaşlar ise ulaşım güzergahlarının uzamasından şikayet ediyor.

İstanbul'da toplu ulaşımın önemli bağlantı noktalarından Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda ortaya çıkan manzara, geçici olarak kapatılan ulaşım alanlarının ne kadar sürede yeniden hizmete alınacağı sorusunu gündeme getirdi. İETT'nin resmi duyurusunda tespit ve tadilat çalışmaları kapsamında kapatıldığı belirtilen merdivenlerin ne zaman kullanacağı belirsizliğini koruyor. İETT, 5 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı duyuruda Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nun Şehitlik yönündeki sabit merdivenlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen tespit ve tadilat çalışmaları kapsamında geçici olarak kullanıma kapatıldığını bildirdi. Açıklamada, istasyona bağlı diğer üst geçitten erişim sağlanabileceği ifade edildi.

Jiletli tellerle kapatıldı, turnikeler söküldü

E-5 Karayolu üzerindeki üst geçidin girişinde bulunan tabelalarda, "Metrobüs Yaya Üst Geçidi Bakım Onarım Nedeni ile Geçici Olarak Kullanıma Kapalıdır" ve "Üst Geçit Kullanım Dışıdır Diğer Üst Geçidi Kullanınız" ifadeleri yer alıyor. Geçidin giriş noktalarının tel örgüler ve jiletli tellerle kapatıldığı görülürken, turnike bölümünün de sökülmüş olduğu dikkat çekiyor.

Karayolunun ortasında bulunan üst geçidin mevcut hali, çevredeki ulaşım hareketliliğiyle tezat oluşturan bir görüntü ortaya çıkarıyor özellikle metrobüs ile çevredeki ulaşım noktaları arasında aktarma yapan yolcular açısından ek yürüme mesafesi oluşturuyor.