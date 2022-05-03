Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram: O olmadan ilk bayram - Son Dakika
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Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram: O olmadan ilk bayram

03.05.2022 00:58
Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram: O olmadan ilk bayram

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, kabirleri ziyaret etti.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, kabirleri ziyaret etti. Kabir başlarında dua okuyan şehit yakınları için her bayram olduğu gibi bu bayram da buruk geçti. 23 gün önce Adana Kozan'daki trafik kazasında şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesi ise, onsuz ilk bayramı yaşadı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit yakınları sabahın erken saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı. Mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okundu, kabirlerin bakımı yapıldı ve mezar taşları yıkandı. Şehit aileleri kabir başlarında gözyaşlarını tutamadı. Bir şehit annesinin mezar taşını okşayarak oğlunun fotoğrafını öptüğü görüldü. 23 gün önce Adana Kozan'daki trafik kazasında şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesi ise onsuz ilk bayramı yaşadı. Şehidin hiç görmediği yeğeni Hamza Batur Şahin de kabri başındaydı.

"Onsuz geçen ilk bayram"

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in kuzeni Furkan Şahin, "İlk bayram. Hüzünlüyüz. Onsuz 23 gün oldu. Ben kuzeniyim, yeğenini getirdik. Dünya gözüyle tanışmak nasip olmadı onlara ama dinimizin de dediği gibi onlar ölü değildir diridirler, siz göremezsiniz. Belki ikisi birbirini görüyor şu an. İnşallah rabbim cennetine nail eder. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e komşu eder. Gittiği makam sadece bizim mutluluk sebebimiz. Geri kalanlara, ailesi ve bizlere hüzün bıraktı. Onsuz geçen ilk bayram. Annemiz babamızdan önce onunla bayramlaşmaya geldik. Adana Kozan'daki trafik kazasında şehit oldu. Onun da 9 aylık bir tane kızı var" dedi.

"Bayramlar çok buruk geçiyor"

Şehit Piyade Onbaşı Sedat Mekan'ın anneannesi Emine Akpınar, "Bayramımız buruk geçiyor. Şehidin anneannesiyim. 20 günlük askerdi, nişanlıydı. Şırnak'ta şehit oldu. 4 yıl oldu. İlk ona geldik. Bayramlar çok buruk geçiyor. Günlerimiz geçmiyor. Ben büyüttüm. İlk göz ağrımızdır. Allah o teröristleri kaybetsin" ifadelerini kullandı.

"Sanki onun yanındaymış gibi hissediyorum"

Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz'un annesi Mine Yavuz ise, "Acımız büyük. O gelemediği için biz geliyoruz. Kendimizi burada teselli ediyoruz. Taşlarını yıkıyoruz, temizliyoruz. Buraya gelince sanki onun yanındaymış gibi hissediyorum. Dua okuyoruz. 2007'de Şırnak'ta askerini kurtarırken şehit oldu" şeklinde konuştu.

Edirnekapı Şehitliği'nde yatan 4 silah arkadaşını ziyarete gelen Mahmut Elgörmüş, kabirleri başında dua etti. Elgörmüş, şehit arkadaşları için yazdığı şiiri okudu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram: O olmadan ilk bayram - Son Dakika


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