Edirnespor Başkana Transfer Tahtası Krizi - Son Dakika
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Edirnespor Başkana Transfer Tahtası Krizi

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Edirnespor Başkanı, borçlar yüzünden transfer tahtasının kapalı olduğunu ve tecrübe eksikliği yaşandığını belirtti.

27.01.2025 14:42
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(EDİRNE) - Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın, takımın borçlarından dolayı transfer tahtasının kapalı olduğunu belirterek "Biz bu hafta çok önemli bir maça çıkıyoruz. Bizim bu hafta mutlaka transfer tahtamızı açıp yeni transferleri aramıza katmamız lazım. 17 tane pırıl pırıl oyuncumuz var ama tecrübe eksikliğimiz var" dedi.

Transfer tahtası kapalı olan Edirnespor, geçen günlerde Orduspor 1967 maçına maddi sıkıntılar nedeniyle 19 yaş altı oyuncularıyla çıktı. Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın ve Edirnespor Sportif Direktörü Ahmet Erginler, konuyla ilgili Muammer Şener Tesisleri'nde basın toplantısı yaptı.

"Yeni transferleri aramıza katmamız lazım"

Ayaydın, şunları söyledi:

"Geçen hafta kongre sürecini atlattık. Kongreden sonra her zaman söylediğimiz gibi bizim en büyük sorunumuz maddi imkansızlıktı. Bununla ilgili arkadaşlarla bir çalışma yaptık. 7 Şubat'ta yardımlaşma ve dayanışma gecesi düzenleyeceğiz. Davetiye satışlarımız iyi gidiyor. Müthiş tepkiler alıyoruz. Artık biz insanlara gitmiyoruz, Edirnespor gönüllüleri, taraftarlar, Edirneliler bizi bilet almak için davet ediyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bunun dönüşleri hemen olmuyor. Biz bu hafta çok önemli bir maça çıkıyoruz. Bizim bu hafta mutlaka transfer tahtamızı açıp yeni transferleri aramıza katmamız lazım. 17 tane pırıl pırıl oyuncularımız var ama tecrübe eksikliğimiz var. Biz bu gençlerimizin arasına 7- 8 tane tecrübeli oyuncu sokabilirsek bu takımı tecrübeli bir hale getirebilirsek gençlerin dinamizmi ile sene sonunda istediğimiz yerde olacağımızı düşünüyoruz. Transfer tahtamızın açılması için 6 milyon gerekli ama futbolcularla yaptığım görüşmede daha düşük miktarda ertelemeli bir şekilde sene sonuna hakları kalmak kaydıyla bize transfer tahtamızı açmak için imza verecekler."

"İnsanlar anlamak istedikleri kadar anlıyorlar"

Edirnespor Sportif Direktörü Ahmet Erginler de şunları kaydetti:

"Herkes Edirnespor'un 30 milyon borcu olduğunu söylüyor. Profesyonel ligde oynayan kulüp için 30 milyon para değil. Bugün Bursaspor, 600 milyon lira borcu var. Bursaspor'un da transfer tahtası kapalı, ama ligde kalırsın transfer zamanı gelir bir oyuncuya 3 milyon borcun vardır, 300 bin lira para ödersin transfer tahtanı bir daha açar senin. Ama kapanırsan bu 20 milyon 3 sene sonra 150 milyon olarak çıkacak. Ama bu takım ligde kalırsa bu para eriyecek. Biz sadece her şeyi abartıyoruz. Bu sefer, 'Biz para veriyoruz kulübe parayı yiyorlar' hesabına geliyor. Bunlar yanlış bilgiler. Biz bunu dışarıda anlatmaya çalışıyoruz ama insanlar anlamak istedikleri kadar anlıyorlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirnespor Başkana Transfer Tahtası Krizi - Son Dakika

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