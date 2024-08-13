Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Metin Tunçer\'i yeniden Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadı

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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediyede daha önce de aynı görevi üstlenen Metin Tunçer'i yeniden Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Metin Tunçer, Edremit Belediyesi'nde 2017 ve 2022 yılları arasında da Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Tunçer'i yeniden aynı göreve getirerek, belediye çalışmalarında hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Ertaş, Edremit halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmek için hızlı bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Güzel Edremit'imizde sorunların çözümü ve yeni hizmetlerin sunulması için meclis üyelerimiz ve çalışma ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Daha önce de aynı dönemde birlikte görev yaptığımız Metin Tunçer arkadaşımızla, yine başkan yardımcısı olarak bir arada çalışmaya devam edeceğiz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Kentimiz ve belediyemiz için hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR