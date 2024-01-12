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Edremit Belediyesi, Kazdağları'nda kar yağışı sonrasında sokak hayvanları için yem desteği bıraktı - Son Dakika
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Edremit Belediyesi, Kazdağları'nda kar yağışı sonrasında sokak hayvanları için yem desteği bıraktı

Edremit Belediyesi, Kazdağları'nda yaşayan sokak hayvanlarının kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanmamaları için bölgeye yem bıraktı. Belediye yetkilileri, can dostlarının soğuk ve karlı havadan etkilenmemesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Edremit Belediyesi, Kazdağları\'nda kar yağışı sonrasında sokak hayvanları için yem desteği bıraktı
12.01.2024 - 10:08,  Güncelleme: 10:09
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Edremit Belediyesi tarafından Kazdağları'nda kar yağışı sonrasında sokak hayvanları için yem desteği bırakıldı

Edremit Belediyesi tarafından Kazdağları'nda çeşitli bölgelerde yaşayan sokak hayvanlarının kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanmamaları için bölgeye yem bırakıldı.

Edremit Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Hanlar mevkiinde etkili olan kar yağışı ile birlikte bize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan can dostlarımıza mama desteğimizi arttırdık. Sevimli dostlarımızın soğuk ve karlı havadan etkilenmesi için ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam edecekler."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Edremit Belediyesi, Kazdağları'nda kar yağışı sonrasında sokak hayvanları için yem desteği bıraktı - Son Dakika
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