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Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla iç içe olan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler halkıyla bir araya gelecek.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde büyük bir farkla Efeler Belediye Başkanı seçilen Anıl Yetişkin, göreve geldiği günden bu yana vatandaşları belediye hizmet binasında ağırlıyor. Efeler halkının teveccühünü alan Başkan Yetişkin, kendisine gelen tebrikleri kabul etmek ve hemşehrileriyle daha samimi bir ortamda kucaklaşmak için Efeler Belediyesi Menderes Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek. Buluşma, 9 Mayıs Perşembe ve 10 Mayıs Cuma günü, 13.00-15.00 saatleri arasında, Efeler Belediyesi Menderes Parkı'nda gerçekleşecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yetişkin, "Bugüne dek iyi dileklerini iletmek için belediye hizmet binamızda yoğunluk oluşturan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızla daha samimi bir ortamda kucaklaşmak için çok heyecanlıyım" dedi. - AYDIN