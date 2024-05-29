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Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kızılcaköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Vatandaş buluşmalarını aralıksız sürdüren Başkan Anıl Yetişkin, son olarak Kızılcaköy Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, Kızılcaköylülerin ihtiyaçlarını dinledi. Mahalle kahvehanesinde gerçekleşen buluşmada Başkan Yetişkin, kendisine iletilen taleplerle yakından ilgilenerek, konuları ilgili birim müdürlerine iletti. Başkan Yetişkin, Kızılcaköy Mahallesi'nin potansiyelini artırmak ve ziyaretçi çeken bir yer haline getirmek için yapılabilecek projeler hakkında da mahalle halkıyla fikir alışverişinde bulundu. Bu çerçevede Kızılcaköy'ün doğal ve kültürel zenginliklerini öne çıkaracak çalışmaların başlatılacağı ifade edildi. Kızılcaköy mahalle halkı, kendilerini ziyaret edip ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Başkan Anıl Yetişkin ve ekibine teşekkür etti. - AYDIN