Efeler Belediye Başkanı Kardeşköy Mahallesi'nin yol düzenleme talebini yerine getirdi - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Kardeşköy Mahallesi'nin yol düzenleme talebini yerine getirdi

Efeler Belediye Başkanı Kardeşköy Mahallesi\'nin yol düzenleme talebini yerine getirdi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kardeşköy Mahallesi sakinlerinin yol düzenleme talebini hızla gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yollar daha sağlıklı bir hale getirildi.

17.04.2024 16:44  Güncelleme: 16:47
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kardeşköy Mahallesi sakinlerinin yol düzenleme talebini yerine getirdi.

Yol kenarlarındaki bozuk ve kötü görüntüden rahatsız olan Kardeşköy Mahale sakinleri, Başkan Yetişkin'den yol çalışması talebinde bulundu. Başkan Anıl Yetişkin, talebin hızla gerçekleştirilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirerek, söz konusu çalışmayı hızla başlattı.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları Kardeşköy Mahallesi'nde greyder ve kepçe gibi iş makineleri ile yolları düzenleyerek daha sağlıklı bir hale getiriyor. Kardeşköy Mahalle Muhtarı Yusuf Alvan, taleplerini çok büyük bir hızla yerine getiren Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada yol yapım çalışmalarının ilçenin tüm mahallelerinde rutin olarak devam edeceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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