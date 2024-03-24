Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, miniklerle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Orman Haftası dolayısıyla Efeler'in minikleriyle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Her yıl 21-26 Mart tarihlerinde ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Orman Haftası, Efeler'de de renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Atay, Efeler Belediyesi'nce hizmete açılan Doğa Otel ve Restoran'da, Efesem ile kreşlerde eğitim gören öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Atay'ın eşi Güneş Atay ile katıldığı etkinlikte, pilates eğitmenleri ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde sabah sporu yapıldı. Ardından çocuklarıyla birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştiren aileler güneşli havanın tadını çıkardı. - AYDIN