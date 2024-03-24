Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Orman Haftası dolayısıyla Efeler'in minikleriyle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Her yıl 21-26 Mart tarihlerinde ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Orman Haftası, Efeler'de de renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Atay, Efeler Belediyesi'nce hizmete açılan Doğa Otel ve Restoran'da, Efesem ile kreşlerde eğitim gören öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Atay'ın eşi Güneş Atay ile katıldığı etkinlikte, pilates eğitmenleri ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde sabah sporu yapıldı. Ardından çocuklarıyla birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştiren aileler güneşli havanın tadını çıkardı. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, miniklerle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?