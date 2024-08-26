Efeler Belediyesi Kocagür Mahallesi\'nde Temizlik ve Bakım Çalışması Yaptı

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibi, ilçenin her köşesinde yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, Efeler Belediyesi ekipleri, Kocagür Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Yol bakım çalışmaları kapsamında, mahalledeki çeşitli nedenlerle bozulan yollar yeniden onarıldı. Yolda bulunan otlar temizlenerek, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri sağlandı. Bu düzenlemeyle, Kocagür Mahallesi'ndeki ulaşım standartları önemli ölçüde iyileştirildi. Ayrıca, mahalledeki parklar da kapsamlı bir bakımdan geçirildi. Çocukların keyifli vakit geçirdiği oyun alanlarında hasar gören oyuncaklar onarıldı ve boyandı. Parklardaki kuru ve yabani otlar da biçilerek, alanların estetik görünümü artırıldı ve çocukların güvenli bir ortamda oyun oynayabilmeleri sağlandı.

Çalışmalar nedeniyle memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN