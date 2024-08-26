Efeler Belediyesi Kocagür Mahallesi'nde Temizlik ve Bakım Çalışması Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler Belediyesi Kocagür Mahallesi'nde Temizlik ve Bakım Çalışması Yaptı

Efeler Belediyesi Kocagür Mahallesi\'nde Temizlik ve Bakım Çalışması Yaptı

Efeler Belediyesi ekipleri, Kocagür Mahallesi'nde yol bakımı ve park bakımı çalışmaları gerçekleştirdi. Yollar onarıldı, parklar bakımdan geçirildi ve çocukların güvenliği sağlandı.

26.08.2024 12:17  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibi, ilçenin her köşesinde yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, Efeler Belediyesi ekipleri, Kocagür Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Yol bakım çalışmaları kapsamında, mahalledeki çeşitli nedenlerle bozulan yollar yeniden onarıldı. Yolda bulunan otlar temizlenerek, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri sağlandı. Bu düzenlemeyle, Kocagür Mahallesi'ndeki ulaşım standartları önemli ölçüde iyileştirildi. Ayrıca, mahalledeki parklar da kapsamlı bir bakımdan geçirildi. Çocukların keyifli vakit geçirdiği oyun alanlarında hasar gören oyuncaklar onarıldı ve boyandı. Parklardaki kuru ve yabani otlar da biçilerek, alanların estetik görünümü artırıldı ve çocukların güvenli bir ortamda oyun oynayabilmeleri sağlandı.

Çalışmalar nedeniyle memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Kocagür Mahallesi'nde Temizlik ve Bakım Çalışması Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Narin’den 6 gündür haber yok Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 13:25:55. #1.13#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi Kocagür Mahallesi'nde Temizlik ve Bakım Çalışması Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement