Efeler Belediyesi'nde 3 Yaşındaki Çocuğun Dışlanması Tepki Çekti - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nde 3 Yaşındaki Çocuğun Dışlanması Tepki Çekti

Efeler Belediyesi\'nde 3 Yaşındaki Çocuğun Dışlanması Tepki Çekti

Efeler Belediyesi'ne ait Gündüz Bakımevi'nde, bir çocuğun eşyalarının kapıya konulması ve bilgi verilmeden bakımevinden çıkarılması, kamuoyunun tepkisine neden oldu. Mağdur anne, sürecin adaletsizliğini dile getirdi.

17.04.2025 14:01  Güncelleme: 14:04
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Efeler Belediyesi'nin Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Gündüz Bakımevi'nde yaşanan olay, kamuoyunun tepkisini çekti. 3 yaşındaki bir çocuğun, iddiaya göre hiçbir resmi bildirim yapılmadan bakımevinden çıkarılması ve eşyalarının poşetlerle kapıya konulması, vicdanları yaraladı.

F.P. isimli öğretmen bir anne, çalışan bir ebeveyn olarak oğlunu güvenle bırakabileceği bir yer ararken Efeler Belediyesi'ne ait Gündüz Bakımevi'ne kayıt yaptırdı. Ancak 15 Nisan tarihinde, çocuğunun eşyalarının apar topar dışarı bırakıldığını ve bakımeviyle ilişiğinin kesildiğini öğrendi. Aileye konuyla ilgili herhangi bir yazılı açıklama ya da resmi belge sunulmadığı iddia edildi.

"Ben bir öğretmenim ama kendi çocuğumu koruyamadım"

Süreç hakkında konuşan anne F.P., yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"Ben bir anneyim, aynı zamanda bir öğretmenim. Her gün öğrencilerime ulaşmak için okula giderken, kendi çocuğumu gönül rahatlığıyla bırakabileceğim bir yer aradım. Ancak bu süreçte güvenim sarsıldı. Oğlum sistematik olarak dışlandı, suçlandı ve sonunda hiçbir belge verilmeden, akşam eşyaları kapıya bırakılarak okuldan uzaklaştırıldı"

F.P., oğlunun ilk dönem karnesinde "akran zorbası" ifadesinin yer aldığını belirterek, bu etiketi görünce yıkıldığını ve çocuğunun damgalandığını fark ettiğini söyledi. Mart ayında verdiği ilk dilekçeye yanıt alamadığını, süreç boyunca hiçbir şekilde bilgilendirilmediğini de aktardı.

"Yazılı yanıt talep ettim, sümenaltı ettiler"

Anne F.P., sürecin sağlıklı ilerlemediğini ve tüm başvurularının yanıtsız kaldığını ifade etti. 12 Nisan'da oğlunun başka bir çocuğu ısırdığı gerekçesiyle bilgilendirme yapılmasının ardından 15 Nisan sabahı pedagojik bir çözüm talep eden yeni bir dilekçe verdiğini, ancak aynı gün akşamına eşyalarının kapıya konulduğunu söyledi.

"Sustum olmadı, söyledim dinlemediler, yazdım onu bile ciddiye almadılar. Bu sadece benim değil; tüm çalışan annelerin yaşadığı görünmez bir dramdır. Biz kurumlarla iş birliği yaparak çocuklarımızın gelişimine katkı sunmak istiyoruz ama dışlanıyoruz. Bu bir çocuğun eğitim hakkının, bir annenin emeğinin, bir öğretmenin çaresizliğinin hikayesidir" diyen F.P., adalet ve vicdanın sadece sayfalarda değil, kamu kurumlarında da yer bulmasını istediğini dile getirdi.

Kültür müdüründen tepki çeken sözler

Olayın ardından aileyi arayan Efeler Belediyesi'nden bir yetkilinin, "Süreç geçti ama isterseniz yazılı cevap yazalım" ifadeleriyle adeta mağdur aileyle alay ettiği iddia edildi.

Başkan Yetişkin'e çağrı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in mahalle ziyaretlerinde çocuklarla verdiği samimi görüntülerin aksine, belediyeye bağlı bir kurumda 3 yaşındaki bir çocuğun bu şekilde dışlanması tepki topladı. Mağdur aile, Başkan Yetişkin'i sürece el koymaya, dilekçelere yanıt vermeyen bürokratlar başta olmak üzere ihmali bulunan tüm sorumlular hakkında gerekli adımları atmaya davet etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nde 3 Yaşındaki Çocuğun Dışlanması Tepki Çekti - Son Dakika

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