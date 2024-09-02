Efeler Belediyesi Sağanak Yağışa Karşı Vatandaşları Uyarıyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi Sağanak Yağışa Karşı Vatandaşları Uyarıyor

Efeler Belediyesi Sağanak Yağışa Karşı Vatandaşları Uyarıyor

Efeler Belediyesi, ilçede beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyararak, yaşanabilecek olumsuzlar ve acil durumlara karşı 444 80 09 nolu telefondan belediyeye ulaşabileceğini belirtti.

02.09.2024 16:13  Güncelleme: 16:15
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Efeler Belediyesi ilçede beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyararak, yaşanabilecek olumsuzlar ve acil durumlara karşı 444 80 09 nolu telefondan belediyeye ulaşabileceğini belirtti.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2 Eylül Pazartesi günü saat 12.00 ile 21.00 arasında etkili olacak yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Efeler Belediyesi yetkilileri, sağanak yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, acil durumlar için vatandaşların 444 80 09 numaralı telefondan belediyeye ulaşabileceğini belirtti.

Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Dikkatine! Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2 Eylül Pazartesi (bugün) saat 12.00 ile 21.00 arasında ilçemizde kuvvetli sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı tedbirlerinizi almanız önemle rica olunur. Herhangi bir acil durum için 444 80 09 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Sağanak Yağışa Karşı Vatandaşları Uyarıyor - Son Dakika

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