Efeler Belediyesi Vatandaşların Taleplerini Hızlı Bir Şekilde Karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Efeler Belediyesi Vatandaşların Taleplerini Hızlı Bir Şekilde Karşılıyor

Efeler Belediyesi Vatandaşların Taleplerini Hızlı Bir Şekilde Karşılıyor

Efeler Belediyesi, Meşrutiyet Mahallesi'nde hasar gören yolun düzenlenmesi ve Tepecik Mahallesi'nde yabani otların temizlenmesi taleplerini kısa sürede yerine getirdi. Vatandaşlar, belediyenin hızına hayran kaldıklarını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

08.05.2024 19:23  Güncelleme: 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, vatandaşların taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde cevap vererek, mahallelerdeki sorunları çözüme kavuşturuyor. Son olarak Meşrutiyet Mahallesi 2077. Sokak'ta hasar gören yolun düzenlenmesi ve Tepecik Mahallesi 918. Sokak'ta yabani otların temizlenmesiyle ilgili gelen talepler, kısa sürede yerine getirildi.

Efeler Belediyesi'ne ilettikleri taleplerin çok hızlı bir şekilde yerine getirildiğini gören vatandaşlar, "Henüz mesaj atalı bir saat olmuşken Efeler Belediyesi hemen talebimizi gerçekleştirdi. Efeler Belediyesi'nin hızına yetişecek belediye yok. Çok Teşekkür ederiz" yorumuyla memnuniyetlerini dile getirdiler.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Gelen her talebi önemsiyor ve en kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için en büyük öncelik. Hep birlikte var gücümüzle çalışacağız çünkü Efeler hepimizin" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anıl Yetişkin, Yabani, Efeler, Yerel Haberler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi Vatandaşların Taleplerini Hızlı Bir Şekilde Karşılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
17:34 Gebze’de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 19:52:15. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi Vatandaşların Taleplerini Hızlı Bir Şekilde Karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement