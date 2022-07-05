Efeler Belediyesi, vatandaşların bayramda, kurbanlarını temiz bir ortamda ve sorunsuz bir şekilde kesebilmeleri için gereken önlemleri aldı. Belirlenen kesim yerlerinde vatandaşlar sağlık koşullarına uygun olarak kurbanlarını kestirebilecekler.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Efeler'de kurban kesim yerleri belli oldu - Son Dakika

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