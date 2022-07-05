Efeler'de kurban kesim yerleri belli oldu - Son Dakika
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Efeler'de kurban kesim yerleri belli oldu

05.07.2022 15:50
Efeler'de kurban kesim yerleri belli oldu

Efeler Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediyesi, vatandaşların bayramda, kurbanlarını temiz bir ortamda ve sorunsuz bir şekilde kesebilmeleri için gereken önlemleri aldı. Belirlenen kesim yerlerinde vatandaşlar sağlık koşullarına uygun olarak kurbanlarını kestirebilecekler.

Efeler'de kurban kesimi için 6 nokta belirlendi. Belirlenen kurban kesim noktaları şöyle:

Çeştepe Hayvan Pazarı, Köprülü Mahallesi Cihanoğlu Cami yanı, Mimar Sinan Mahallesi (Şair Ömer Bulvarı, No: 39, Özçöllü Sitesi yanı boş arsa), Zeybek Mahallesi TOKİ Konutları, Ilıçabaşı Mahallesi Ayter Alanı, Ata Mahallesi Kapalı Pazar Yeri. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler'de kurban kesim yerleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efeler'de kurban kesim yerleri belli oldu - Son Dakika
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