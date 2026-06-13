Efeler'de Renkli Çiçek Şöleni - Son Dakika
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Efeler'de Renkli Çiçek Şöleni

Efeler\'de Renkli Çiçek Şöleni
13.06.2026 10:03
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Aydın'ın Efeler ilçesi, yaz mevsimiyle birlikte çiçeklerle süslenerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaz mevsimi ile birlikte cadde, sokak ve site bahçeleri rengarenk çiçeklerle süslendi. Açan çiçekler, ilçenin birçok noktasında adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının artması ve doğanın canlanmasıyla birlikte Efeler'in dört bir yanında renk cümbüşü yaşanmaya başladı. Kırmızı, sarı, mor, pembe ve beyaz tonlarındaki çiçekler cadde ve sokakları renklendirirken, site bahçeleri ile yeşil alanlar da görsel şölen sundu. Vatandaşların günlük yaşamlarına renk katan çiçekler, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Özellikle parklar, refüjler ve peyzaj düzenlemelerinin bulunduğu alanlarda yoğun olarak görülen çiçekler, hem ilçe sakinlerinin hem de ziyaretçilerin beğenisini topladı. Vatandaşlar, rengarenk görüntülerin yaz aylarının gelişini müjdelediğini belirterek oluşan manzaraların kenti güzelleştirdiğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efeler'de Renkli Çiçek Şöleni - Son Dakika

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