Efeler\'de Temizlik Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

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Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarına başlayan ekipler, cadde, sokak ve kaldırımlarda temizlik yaparak çevreye ilk dokunuşlarını gerçekleştiriyor. Gerekli görülen yerlerde ise tazyikli su ile temizlik işlemleri yapılıyor. Ekipler, her adımda Efeler'i daha temiz ve sağlıklı bir şehir haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Çalışmalar ilçede kurulan halk pazarlarında da devam ederken, Efeler'in en büyük halk pazarı olan Salı Pazarı'nda, esnaf ve vatandaşlar alışverişlerini tamamladıktan hemen sonra temizlik ekipleri harekete geçiyor. Ekipler, pazar alanında bırakılan meyve, sebze ve diğer ürün atıklarını süpürerek topluyor. Çöpler, hızla torbalanıp alandan uzaklaştırılıyor. Ardından, pazar yeri tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor.

Düzenli bir şekilde devam eden faaliyetlerden memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. - AYDIN