Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Çomruk, okul ziyaretinde öğrencilerle oyun oynadı - Son Dakika
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Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Çomruk, okul ziyaretinde öğrencilerle oyun oynadı

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Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Çomruk, okul ziyaretinde öğrencilerle oyun oynadı
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Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, Aydın'ın Efeler ilçesindeki Ilıcabaşı İlkokulu'nu ziyaret etti. 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğinde öğrencilerle oyun oynayan Çomruk, okul yönetimi ve öğretmenlerden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, Ilıcabaşı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Sınıf ziyaretleri sırasında 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliğine katılan Çomruk, öğrencilerle birlikte oyun oynayarak onların neşesine ortak oldu.

Ilıcabaşı İlkokulu'nda gerçekleştirilen ziyarette okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından sınıfları ziyaret eden Çomruk, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. 'Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliği kapsamında öğrencilerle birlikte oyun oynayan Çomruk, çocukların eğlenceli anlarına eşlik etti. Etkinlik sırasında oyunun çocukların sosyal, duygusal ve bilimle alakalı gelişimindeki önemine dikkat çekilirken, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde oyun ve etkileşim temelli çalışmaların katkısı değerlendirildi. Ziyarette ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin yalnızca akademik başarılarıyla değil, değer, beceri ve erdemlerle donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, eğitimde kalite ve başarının daha ileriye taşınması amacıyla okul yönetimi ve öğretmenlerle iş birliği içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA
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