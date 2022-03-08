Efelerli AK Kadınlar '8 Mart'ta tarlaya indi - Son Dakika
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Efelerli AK Kadınlar '8 Mart'ta tarlaya indi

08.03.2022 10:47
Efelerli AK Kadınlar '8 Mart'ta tarlaya indi

Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek karanfil dağıttı.

Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek karanfil dağıttı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Teşkilatı da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Efeler ilçesinde bulunan tarlalarda çalışan köylü kadınları ziyaret etti. AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege ve teşkilatın yönetim kurulu üyeleri, tarlada çalışan emekçi kadınlara karanfil dağıttı. Renkli görüntülere sahne olan ziyarette emekçi kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Ege ve beraberindeki heyet, tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesi için AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Emekçi kadınlar, ziyaretlerinden dolayı Başkan Ege ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - AYDIN

Efelerli AK Kadınlar '8 Mart'ta tarlaya indi
Efelerli AK Kadınlar '8 Mart'ta tarlaya indi
Efelerli AK Kadınlar '8 Mart'ta tarlaya indi

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Hisarcık, Efeler, Emekçi, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efelerli AK Kadınlar '8 Mart'ta tarlaya indi - Son Dakika


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