Efes-2024 Tatbikatında Kask Kamerası ile Canlı Görüntü Aktarımı Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Efes-2024 Tatbikatında Kask Kamerası ile Canlı Görüntü Aktarımı Yapıldı

Efes-2024 tatbikatında meskun mahal arama ve tarama faaliyetinde kullanılan kask kamerasından alınan görüntü, EHKET telsizi üzerinden canlı olarak seyir yerine aktarıldı. Görüntü aktarımı sayesinde tim personelinin konumu anlık olarak takip edildi ve stratejik karargahlara aktarılabildi.

30.05.2024 16:19
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Efes-2024 tatbikatında meskun mahal arama ve tarama faaliyetinde tek er tarafından kullanılan kask kamerasından alınan görüntü EHKET telsizi üzerinden canlı olarak seyir yerine aktarılarak, taktik sahada komutanın gözü kulağı oldu.

Efes-2024 tatbikatında meskun mahal arama ve tarama faaliyetinde tek er tarafından kullanılan kask kamerasından alınan görüntü, EHKET telsizi üzerinden seyir yerine canlı olarak aktarıldı. Görüntü aktarımı ile birlikte eş zamanlı olarak tim personelinin konumu, Aselsan ürünü ARTCOM MAESTRO yazılımındaki sayısal harita üzerinde anlık olarak takip edildi. Alınan görüntüler Taktik Saha Muhabere Sistemi (TASMUS) ve uydu-yer terminalleri üzerinden yine anlık olarak stratejik karargahlara aktarılabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Efes-2024 Tatbikatında Kask Kamerası ile Canlı Görüntü Aktarımı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efes-2024 Tatbikatında Kask Kamerası ile Canlı Görüntü Aktarımı Yapıldı - Son Dakika
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