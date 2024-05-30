Efes-2024 Tatbikatında Kask Kamerası ile Canlı Görüntü Aktarımı Yapıldı

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Efes-2024 tatbikatında meskun mahal arama ve tarama faaliyetinde tek er tarafından kullanılan kask kamerasından alınan görüntü EHKET telsizi üzerinden canlı olarak seyir yerine aktarılarak, taktik sahada komutanın gözü kulağı oldu.

Efes-2024 tatbikatında meskun mahal arama ve tarama faaliyetinde tek er tarafından kullanılan kask kamerasından alınan görüntü, EHKET telsizi üzerinden seyir yerine canlı olarak aktarıldı. Görüntü aktarımı ile birlikte eş zamanlı olarak tim personelinin konumu, Aselsan ürünü ARTCOM MAESTRO yazılımındaki sayısal harita üzerinde anlık olarak takip edildi. Alınan görüntüler Taktik Saha Muhabere Sistemi (TASMUS) ve uydu-yer terminalleri üzerinden yine anlık olarak stratejik karargahlara aktarılabiliyor. - ANKARA