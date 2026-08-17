Ege\'nin Kanser Mücadelesi Zaferle Sonuçlandı

Ankara'da yaklaşık 9 aydır böbrek kanseriyle mücadele eden 7 yaşındaki Ege Birdane, son kemoterapinin olumlu sonuçlanması ile kanseri yendi. Ege'nin doğum gününü kutlamak için hazırlık yapılırken kuzeninin üzerine düşmesi sonucu başlayan karın ağrısından sonra yaplın muayenede kanser olduğu ortaya çıktı. Tatil için geldikleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde güzel haberi alan aile ve yakınları, gökyüzüne balon bırakarak kutlama yaptı.

Ulaş ve Çiğdem Birdane çiftinin evlatları olan 7 yaşındaki Ege'nin karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede böbreğinde 17 santimetrelik tümör tespit edildi. Hastalıkla mücadele eden Birdane, yaklaşık 9 ay süren kemoterapi ve ameliyat süreçlerinin ardından kanseri yendi. Ankara'dan Hatay'ın İskenderun ilçesine tatile gelen aile, tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını tatildeyken öğrendi. Küçük çocuğun yakınları tarafından İskenderun Millet Parkı'nda sürpriz bir kutlama organize edildi. Motosiklet konvoyu ile alana getirilen minik Ege için hazırlanan 300 balon, polis aracından yapılan anonsla gökyüzüne bırakıldı.

"Ege'nin doğum gününü kutlamak için hazırlık yaparken kuzeninin üzerine düşmesi sonucu karın ağrısı başladı"

Teşhis sürecini ve yaşadıkları zorlu günleri anlatan anne Çiğdem Birdane, "Ege'nin doğum gününü kutlamak için hazırlık yaparken kuzeninin üzerine düşmesi sonucu karın ağrısı başladı. Ağrı kesici verdik ancak şikayeti artınca doktor arkadaşımızın muayenesiyle hastaneye gittik. Ultrason incelemesinde 17 santimetrelik tümör olduğunu öğrendiğimizde dünyamız başımıza yıkıldı. Tümörün sırtına kadar uzandığı ve patlama riski nedeniyle hemen ameliyat edilemeyeceği belirtildi" dedi.

"Bir çocuğa su verememek, 'anne açım' dediğinde bir şey yapamamak en zor kısımdı"

Kemoterapi tedavisiyle tümörün küçültüldüğünü ve ocak ayında başarılı bir ameliyat geçirdiklerini belirten anne Birdane, "Ege 1,5 ay süren kemoterapiye hızlı yanıt verdi ve tümör küçülünce ameliyata alındı. Ameliyat çok başarılı geçti, tümör temizlendi ancak süreç bitmedi. Bağırsak tıkanıklığı nedeniyle Ege 10 gün boyunca aç ve susuz kaldı. Bir çocuğa su verememek, 'anne açım' dediğinde bir şey yapamamak en zor kısımdı" ifadelerini kullandı.

9 aylık mücadelenin ardından evlatlarının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Birdane, "Çok mutluyum, şu an aylarca hayalini kurduğum anı yaşıyorum" şeklinde konuştu.