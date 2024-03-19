Ege Üniversitesi Emel Akın MYO Öğrencilerinden Anlamlı Sergi

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Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, kağıtlardan hazırladıkları ve Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde açtıkları anlamlı bir sergiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Küresel Geri Dönüşüme Vefa Sergisi büyük ilgi gördü.

Ege Üniversitesi Emel Akın MYO öğretim görevlisi Şükran Tümer ve öğretim görevlisi Berna Aybartürk önderliğinde kağıtlardan hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergi, Küresel Geri Dönüşüm Günü'nde Bornova Belediyesi iş birliğiyle "giriş ücreti" olarak sadece atık pillerin kabul edildiği Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde açıldı.

Açılışta konuşma yapan Şükran Tümer, dönüşümün öyküsüne dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Atatürk'ün gençliğine dönüşümü kavratmak ve dönüşüme ayak uydurmak temel ilkemiz oldu. Değişimi, dönüşümü yaşamın bir parçası olarak gören, çevresi ile iyi ilişkiler kuran Ege Üniversitesi gençleri ile sorunlardan kaçmak veya yok saymak yerine sanatın evrensel gücüne inanarak yola çıktık." diye konuştu.

"Hikayesi olan" 100 kağıt eser ile çeşitli kağıt ve benzer materyaller kullanılarak hazırlanan tematik yüzey düzenlemeleri, geleceğin stil sahibi tasarımcılarının giyilemeyen kağıt giysilerinde dönüşümün öyküsünü anlatıyor.

Serginin açılışına Bornova Belediyesi Yeşilova Ziyaretçi Merkezi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin ve Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Dr. Yasin Barut da katıldı.