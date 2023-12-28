Ege Üniversitesi, kariyer merkezleri faaliyetlerinde dördüncü kez birinci oldu

Öğrencilerin kariyerini destekleme konusunda ödüllü bir üniversite olan Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporuna göre kariyer merkezleri tarafından gerçekleştirilen faaliyet dağılımlarında dördüncü kez birinciliği elde etti. EÜ, 2023 yılında 2 bin 283 kariyer etkinliğine imza attı.

Tam akredite öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olarak öğrencilerin kariyer gelişimlerine önem verdiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, şunları söyledi: "Öğrencilerimize, kendilerini ve mesleklerini tanıma yolculuğunda profesyonel destek sunarak onların meslek hayatlarına kendilerinden daha emin biçimde ve doğru adımlarla ilerlemelerini sağlayacak öğrenci odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğümüz, öğrencilerimizin alanlarına yönelik iş ve staj imkanları doğrultusunda kendilerine gerek online olarak gerekse yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Koordinatörlüğümüzün organizasyonunda 2021 yılında bin 345, 2022 yılında 2 bin 105 2023 yılında 2 bin 283 kariyer etkinliği düzenlendi. Üst üste dört yıl bu alanda birincilik elde ettik. Yetenek Kapısı sisteminde 57 bin 752 öğrenci ve mezun, 2 bin 66 firma üniversitemize kayıtlı olup 152 kariyer danışmanı öğretim üyesi ve İŞKUR meslek uzmanları ile öğrencilerimize profesyonel danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Bu çalışmalarımızın sonucunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Türkiye'de ilk defa verilmiş olan 'Öğrencilerin Kariyer Gelişimini Destekleyen Üniversite Ödülünü' aldık. Bizleri çok gururlandıran bu ödül aynı zamanda daha fazla çalışma yürütmemiz konusunda da motive etti. Sektör ile güçlü bağları olan Ege Üniversitesi öğrencileri, geleceğin mesleklerine dair gerekli bilgiyle donatılmış ve 21. Yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip şekilde mezun oluyorlar. Emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Sektörlerindeki değerli isimleri öğrencilerimizle buluşturduk"

EÜ Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru Kalyoncu ise, "Pandemi sürecinde Rektör Hocamız 'Öğrencilerimiz bize gelemiyorsa biz onlara gideceğiz' dedi ve biz Koordinatörlük olarak çevrimiçi etkinliklere yönelik hazırlıklarımızı hızla tamamladık. Ege Üniversitesi öğrencileri tam zamanlı kapanmaların olduğu dönemde dahi bin 500'e yakın çevrimiçi etkinlik ile iş yaşamına hazırlık konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde çok değerli isimler ile önemli konu başlıklarında bir araya geldiler. Tüm eğitim programlarımızı çevrimiçi olarak devam ettirdik. Pandemi sonrasında ise etkinliklerimizi yüz yüze gerçekleştirmeye devam ettik. Koordinatörlük olarak Kariyer Planlama derslerinde tüm fakülte ve meslek yüksekokullarımızda öğrencilerimiz ile bir araya gelerek çalışmalarımız hakkında bilgi verdik" dedi. - İZMİR