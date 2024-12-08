Eğitim Değerlendirmesi: Kaymakam ve Müdür Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Eğitim Değerlendirmesi: Kaymakam ve Müdür Buluştu

Eğitim Değerlendirmesi: Kaymakam ve Müdür Buluştu

Kaymakam Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Döş ile eğitim konularını değerlendirdi.

08.12.2024 15:04
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Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile bir araya gelerek eğitim konusunu masaya yatırdı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve kurum yöneticilerinden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Kaymakam Kılıç, Osmaneli Milli Eğitimini ilgilendiren konularda istişare ve değerlendirmelerde bulunarak görevli personele işlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Osmaneli, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim Değerlendirmesi: Kaymakam ve Müdür Buluştu - Son Dakika

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