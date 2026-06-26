Eğitim-İş Başkanı'ndan Okul Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim-İş Başkanı'ndan Okul Güvenliği Uyarısı

26.06.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adem Yücel, okulların güvenli olmadığını ve eğitimde kurumsal çöküş yaşandığını vurguladı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Eğitim-İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde okulların "güvenli bir sığınak" olmaktan çıktığını ileri sürerek, "Ne öğrencimizin ne de öğretmenimizin can güvenliğinin kaldığı yerler haline dönüşmüştür" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, valilik önünde düzenlediği basın toplantısında, 2025–2026 eğitim-öğretim yılını değerlendirdi.

Yücel, "Eğitim-İş olarak, Cumhuriyetimizin en temel harcı, en sarsılmaz sütunu olan laik, bilimsel ve kamusal eğitimin, bizzat Milli Eğitim Bakanlığı eliyle nasıl planlı bir tasfiye ve imha operasyonuna maruz bırakıldığını ortaya koymak için bugün tüm Türkiye'de alanlardayız" dedi.

Okularda yaşanan şiddet olaylarına da değinen Yücel, "Okullarımızın nasıl birer şiddet, sömürü ve ideolojik dayatma laboratuvarına dönüştürüldüğünü tüm çıplaklığıyla haykırmak için buradayız. Karşımızdaki tablo artık basit bir aksaklık, bir yönetim hatası ya da sıradan bir bütçe yetersizliği değildir. Türkiye'de eğitim sistemi bugün sadece sorun yaşamıyor, Türkiye'de eğitim sistemi, tepeden tırnağa bizzat siyasi iktidar ve onun bakanı tarafından kurulan sistematik bir şiddet rejimiyle yönetiliyor" diye konuştu.

"BU ÜLKENİN EĞİTİM DÜNYASI KAN AĞLIYOR, FARKINDA MISINIZ?"

Eğitim-İş olarak hazırladıkları 2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem Sonu Değerlendirme Raporu'nda şiddet sorunlarına yer verdiklerini dile getiren Yücel, şunları söyledi:

"Buradan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünden, bu örgütlü kuşatmanın, bu kurumsal çöküşün baş mimarı olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça sesleniyoruz, Sayın Bakan, siz koltuğunuzda oturup pembe tablolar çizerken, kameraların karşısına geçip başarı hikayeleri anlatırken, bu ülkenin eğitim dünyası kan ağlıyor, farkında mısınız? Sizin o soğuk, o ruhsuz, o çarpıtılmış istatistiklerinizin arkasında aç kalan çocuklar, hakları ellerinden alınan, coplanan öğretmenler, tarikatların karanlık kucağına itilen koca bir nesil var. Siz lüks salonlarda nutuk atarken, biz bu ülkenin okullarından, görevi başında vahşice katledilen Fatma Nur Çelik gibi gencecik öğretmenlerimizin cenazelerini kaldırıyoruz."

"BU ÜLKENİN EĞİTİMİNİ GETİRDİĞİNİZ NOKTA TAM BİR KURUMSAL ÇÖKÜŞTÜR"

"Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş'ta okullarımız silahlı baskınlarla sarsılırken, bir öğrenci elini kolunu sallayarak sınıfa silahla girip öğretmenleri, idarecileri hedef alırken siz hangi başarıdan bahsediyorsunuz" diyen Yücel, şöyle devam etti:"

"Sizin bakanlığınız döneminde okullar, çocuklar için güvenli bir sığınak olmaktan çıkmış ne öğrencimizin ne de öğretmenimizin can güvenliğinin kaldığı yerler haline dönüşmüştür. Bu ülkenin eğitimini getirdiğiniz nokta tam bir kurumsal çöküştür, can güvenliği krizidir ve bu tablonun doğrudan sorumlusu sizsiniz. Siyasi iktidarın ve ekonomik yönetiminizin derinleştirdiği kriz, okul kapılarından içeri doğrudan ekonomik şiddet olarak girmiştir. Devlet, anayasal bir yükümlülük olan parasız eğitim ilkesini fiilen ve tamamen terk etmiştir. Eğitim harcamaları tamamen hane halkının, asgari ücretli ailelerin omuzlarına yıkılmıştır."

Kaynak: ANKA

Adem Yücel, Politika, Şiddet, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim-İş Başkanı'ndan Okul Güvenliği Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Adana’nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı

15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
13:57
Putin’den NATO’yu alarma geçiren hamle Hedefinde 4 ülke var
Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:41
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası Herkes onu kendi takımında istedi
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 15:07:40. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitim-İş Başkanı'ndan Okul Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.