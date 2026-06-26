Eğitim-İş Başkanı'ndan Okul Güvenliği Uyarısı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Eğitim-İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde okulların "güvenli bir sığınak" olmaktan çıktığını ileri sürerek, "Ne öğrencimizin ne de öğretmenimizin can güvenliğinin kaldığı yerler haline dönüşmüştür" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, valilik önünde düzenlediği basın toplantısında, 2025–2026 eğitim-öğretim yılını değerlendirdi.

Yücel, "Eğitim-İş olarak, Cumhuriyetimizin en temel harcı, en sarsılmaz sütunu olan laik, bilimsel ve kamusal eğitimin, bizzat Milli Eğitim Bakanlığı eliyle nasıl planlı bir tasfiye ve imha operasyonuna maruz bırakıldığını ortaya koymak için bugün tüm Türkiye'de alanlardayız" dedi.

Okularda yaşanan şiddet olaylarına da değinen Yücel, "Okullarımızın nasıl birer şiddet, sömürü ve ideolojik dayatma laboratuvarına dönüştürüldüğünü tüm çıplaklığıyla haykırmak için buradayız. Karşımızdaki tablo artık basit bir aksaklık, bir yönetim hatası ya da sıradan bir bütçe yetersizliği değildir. Türkiye'de eğitim sistemi bugün sadece sorun yaşamıyor, Türkiye'de eğitim sistemi, tepeden tırnağa bizzat siyasi iktidar ve onun bakanı tarafından kurulan sistematik bir şiddet rejimiyle yönetiliyor" diye konuştu.

"BU ÜLKENİN EĞİTİM DÜNYASI KAN AĞLIYOR, FARKINDA MISINIZ?"

Eğitim-İş olarak hazırladıkları 2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem Sonu Değerlendirme Raporu'nda şiddet sorunlarına yer verdiklerini dile getiren Yücel, şunları söyledi:

"Buradan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünden, bu örgütlü kuşatmanın, bu kurumsal çöküşün baş mimarı olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça sesleniyoruz, Sayın Bakan, siz koltuğunuzda oturup pembe tablolar çizerken, kameraların karşısına geçip başarı hikayeleri anlatırken, bu ülkenin eğitim dünyası kan ağlıyor, farkında mısınız? Sizin o soğuk, o ruhsuz, o çarpıtılmış istatistiklerinizin arkasında aç kalan çocuklar, hakları ellerinden alınan, coplanan öğretmenler, tarikatların karanlık kucağına itilen koca bir nesil var. Siz lüks salonlarda nutuk atarken, biz bu ülkenin okullarından, görevi başında vahşice katledilen Fatma Nur Çelik gibi gencecik öğretmenlerimizin cenazelerini kaldırıyoruz."

"BU ÜLKENİN EĞİTİMİNİ GETİRDİĞİNİZ NOKTA TAM BİR KURUMSAL ÇÖKÜŞTÜR"

"Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş'ta okullarımız silahlı baskınlarla sarsılırken, bir öğrenci elini kolunu sallayarak sınıfa silahla girip öğretmenleri, idarecileri hedef alırken siz hangi başarıdan bahsediyorsunuz" diyen Yücel, şöyle devam etti:"

"Sizin bakanlığınız döneminde okullar, çocuklar için güvenli bir sığınak olmaktan çıkmış ne öğrencimizin ne de öğretmenimizin can güvenliğinin kaldığı yerler haline dönüşmüştür. Bu ülkenin eğitimini getirdiğiniz nokta tam bir kurumsal çöküştür, can güvenliği krizidir ve bu tablonun doğrudan sorumlusu sizsiniz. Siyasi iktidarın ve ekonomik yönetiminizin derinleştirdiği kriz, okul kapılarından içeri doğrudan ekonomik şiddet olarak girmiştir. Devlet, anayasal bir yükümlülük olan parasız eğitim ilkesini fiilen ve tamamen terk etmiştir. Eğitim harcamaları tamamen hane halkının, asgari ücretli ailelerin omuzlarına yıkılmıştır."