Eğitim-Sen'den Okulda Şiddete Protesto

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) – Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Mardin Şubesi İstanbul Çekmeköy'deki okulda, öğretmen Fatma Nur Çelik'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etti. Eğitim-Sen Mardin Şube Eş Başkanı Sümeyra Oğur, "Okullarda artan şiddet vakaları, uzun süredir ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Yaptığımız uyarılara rağmen önlem almayan, okulları güvenli hale getirmek için gerekli adımları atmayan, şiddet yasasını dikkate almayarak kalıcı ve önleyici politikaları hayata geçirmeyen Milli Eğitim Bakanlığı, bu olayın birinci derecede sorumlusudur." dedi.

İstanbul Çekmeköy'deki okulda, öğretmen Fatma Nur Çelik'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesi, bir başka öğretmen ile öğrencinin ise yaralanması Mardin'de de protesto edildi. Mardin Artuklu ilçesinde, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğünde basın açıklamasında yapan Eğitim-Sen Mardin Şube Eş Başkanı Sümeyra Oğur, saldırının münferit olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Okullarda artan şiddet vakaları, uzun süredir ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Yaptığımız uyarılara rağmen önlem almayan, okulları güvenli hale getirmek için gerekli adımları atmayan, şiddet yasasını dikkate almayarak kalıcı ve önleyici politikaları hayata geçirmeyen Milli Eğitim Bakanlığı, bu olayın birinci derecede sorumlusudur. Somut ve kalıcı adımlar atılmadığı için şiddet ortamı giderek derinleşmiştir. Bir okulda kesici aletle saldırı gerçekleştirilebilmesi, güvenlik mekanizmalarının yetersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. Okullarda şiddeti önleyici destek mekanizmaları ciddi biçimde gözden geçirilmelidir."

"Risk altındaki öğrenciler için erken müdahale ve destek programları uygulanmalıdır"

Eğitim emekçilerinin kamuoyu önünde haksız biçimde suçlanması ve sorumluluğun sürekli öğretmene yüklenmesi, öğretmenleri hedef haline getirmektedir. Derinleşen yoksulluk ve gençlerin geleceksizlik duygusu da şiddet riskini büyüten önemli toplumsal faktörlerdir. Sosyal politikaların zayıflığı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği bu tabloyu ağırlaştırmaktadır. Okul güvenliği konusunda bütünlüklü, bilimsel ve katılımcı bir politika derhal hayata geçirilmelidir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri güçlendirilmelidir. Her okulda yeterli sayıda uzman personel görevlendirilmelidir. Risk altındaki öğrenciler için erken müdahale ve destek programları uygulanmalıdır. Okullarda şiddeti önlemeye dönük bağlayıcı bir eylem planı hazırlanmalıdır. Eğitim emekçilerinin mesleki itibarını koruyacak, hedef gösterilmelerini engelleyecek açık ve net bir tutum alınmalıdır. Bu saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması gerekmektedir. İhmali bulunanlar tespit edilmeli ve sorumlular hesap vermelidir. Gelecekte benzer vakaların yaşanmaması için bu acının üzeri örtülmemelidir."