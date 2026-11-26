Eğitimci Dr. Muharrem Bayar, Bolvadin'de düzenlenen törenle defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolvadin'de 81 yaşında hayatını kaybeden eğitimci, tarihçi ve araştırmacı Dr. Muharrem Bayar, Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Törene Kaymakam Ali Arıkan, Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş katıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 81 yaşında hayatını kaybeden eğitimci, tarihçi ve araştırmacı Dr. Muharrem Bayar, düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Merhum Bayar'ın cenazesi, Bolvadin Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bolvadin Şehir Kabristanı'na defnedildi.
Cenaze törenine Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Karyağdı ve Mehmet Koyuncu ile siyasi parti cve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Kaynak: İHA
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