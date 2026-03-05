Eğitimde Gelecek Vurgusu - Son Dakika
Eğitimde Gelecek Vurgusu

Eğitimde Gelecek Vurgusu
05.03.2026 12:58
Vali Aktaş, eğitimin geleceğimize olan etkisini vurguladı ve eğitim kalitesinin artırılacağını belirtti.

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, eğitimin önemine dikkat çekerek, "Bir şehrin yarını, bugün yetişen çocuklarının aldığı eğitimde saklı" dedi.

Afyonkarahisar'da eğitimin kalitesinin ve niteliğinin arttırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Vali Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, müdür yardımcıları ve ilgili şube müdürlerinin katılımıyla detaylı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda kentin eğitim alanındaki mevcut durumu, devam eden projeler, eğitim yatırımları ve önümüzdeki sürece dair planlamalar ele alındı. Bir şehrin yarınının, bugün yetişen çocuklarının aldığı eğitimde saklı olduğunu ifade eden Vali Aktaş, şehrin eğitimini en iyi noktaya taşımak için hep birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Eğitimde Gelecek Vurgusu
