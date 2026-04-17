Eğitimde Şiddete Tepki

ÜNİPERSEN, kuruluş yıl dönümü kapsamında planlanan kutlama programını son günlerde yaşanan liselere saldırı düzenlenmesi nedeniyle iptal ederek, eğitimde şiddet ve üniversite çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Bir günlüğüne iş bırakan üyeler, pankartlar açarak valiz ve konuyla bağlantılı fotoğraflar dizdi. ÜNİPERSEN üyeleri, YÖK önünde bir araya gelerek eğitim kurumlarında artan şiddet olaylarına tepki gösterdi.

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, son günlerde yaşanan okul saldırılarının eğitimde şiddetin münferit olaylar olmaktan çıktığını açıkça gösterdiğini belirterek, bu durumun artık toplumsal bir sorun haline geldiğini ifade etti. Güzel, yaşanan olayların ardından kamuoyunda geniş bir tartışma yürütülmesine rağmen, tarafların yeterli öz eleştiri yapmadığını ve kalıcı çözümler üretilemediğini dile getirdi.

Eğitim sisteminde uzun süredir devam eden yapısal sorunlara olduğunu söyleyen Güzel, şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi için tüm paydaşların sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde benzer olayların tekrar yaşanmasının kaçınılmaz olacağını belirten Güzel, konunun sadece gündem oluştuğunda hatırlanmasının çözüm getirmediğini kaydetti.

Üniversite idari personelinin tayin hakkı sorununa da değinen Güzel, 2026 yılına gelinmesine rağmen bu konuda hala somut bir düzenleme yapılmadığını söyledi. Güzel, YÖK'ün süreci net bir takvim ve kalıcı bir sistemle çözüme kavuşturması gerektiğini ifade etti. - ANKARA