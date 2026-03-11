Eğitime Duyarlılık: Öğrenciye Destek - Son Dakika
Eğitime Duyarlılık: Öğrenciye Destek

Eğitime Duyarlılık: Öğrenciye Destek
11.03.2026 17:23
Kurtalan'daki okul, sakatlanan öğrenciye tekerlekli sandalye ve özel masa temin ederek destek oldu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir öğrencinin yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası okul yönetimi ve öğretmenlerin gösterdiği duyarlılık, eğitime verilen değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören bir öğrenci, arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada ayak parmaklarını kırarak ameliyat olmak zorunda kaldı. Doktorların yaptığı ilk kontrolün ardından öğrencinin yaklaşık bir ay boyunca yere basmaması gerektiği ve dikkatli olması şartıyla eğitimine devam edebileceği belirtildi.

Bu süreçte okul yönetimi ve öğretmenler devreye girerek öğrencinin eğitiminden geri kalmaması için önemli bir destek sağladı. Okulun rehberlik öğretmeni Ferhat Ceylan, öğrenci için bir tekerlekli sandalye temin etti. Ardından okul müdürü Murat Bayrak da öğrencinin ameliyatlı ayağını rahat bir şekilde uzatabilmesi ve derslerini daha rahat takip edebilmesi için özel olarak tek kişilik bir çalışma masası hazırlanmasını sağladı. Okul yönetimi ve öğretmenlerin bu duyarlı yaklaşımı sayesinde öğrenci eğitimine ara vermeden devam edebildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan öğrenci velisi Ferman Güneş, gösterilen ilgi ve destekten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "İlçemizde eğitime ve insana ne kadar değer verildiğini bu süreçte bir kez daha görmüş olduk. Oğlumun eğitiminden geri kalmaması için büyük bir hassasiyet gösteren başta okul müdürümüz Murat Bayrak, rehberlik öğretmenimiz Ferhat Ceylan, İbrahim Halil Yolbaş ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerin akademik başarı elde etmesi ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesi için gösterdikleri çaba gerçekten takdire şayandır" dedi.

Veliler, bu tür örnek davranışların hem öğrenciler hem de toplum için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek, eğitime verilen bu değerin herkese örnek olması gerektiğini belirtti. - SİİRT

Kaynak: İHA

