Eko Köy Projesi\'nde Sera Kurulumları Sürüyor

Eko Köy 2 Projesi'nde seralarda kurulum çalışmaları devam ediyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde devam eden proje çerçevesinde seralarda kurulum çalışmalarında sona yaklaşıldı. Projeyle kentte örtü altı üretimin geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlanması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, proje alanında incelemelerde bulundu. Teknik personelden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Köse ve Müftüoğlu, seralarda devam eden kurulum sürecini yerinde değerlendirdi.

İnceleme kapsamında Eko Köy'de üretim faaliyetlerini sürdüren üreticilerle de bir araya gelindi. Üreticilerin talep ve önerileri dinlenirken, üretim süreçleri ve sahadaki ihtiyaçlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Projenin tamamlanmasıyla Bayburt'ta tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi, örtü altı üretimin yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması bekleniyor. - BAYBURT