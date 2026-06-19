Ekonomik Sıkıntılara Dikkat

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Ferhat Yılmaz, Çorum'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Emekli bir vatandaş, aldığı emekli maaşıyla geçinemediğini belirterek, "6 bin TL ile emekli oldum. Şimdi 21 bin TL. Bundan iyiydi. 21 bin lirayla geçinirilir mi? Aynı zamanda çiftçiyim. Çiftçi de bitti, köylü de bitti" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çorum'a gelen Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Ferhat Yılmaz, kentteki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sırasında Genel Başkan Yılmaz ile sohbet eden emekli yurttaş, ekonomik sıkıntılardan dert yandı. AK Parti'ye üye olduğunu belirten bir emekli vatandaş, maaşının geçinmeye yetmediğini belirterek, "Ben AK Partiliyim, AK Partiliyim demekten utanıyorum. Hem de kayıtlıyım. Ben 6 bin TL maaşla emekli oldum. Şimdi 21 bin TL alıyorum. Bundan iyiydi. 21 bin lirayla geçinilir mi? Ne diyeyim. Ben AK Parti'de kayıtlıyım. Ben aynı zamanda çiftçiyim. Köyde 150 dönüm arazim var. Gübre, 2 bin lira torbası. Evet, buğdaya ne verdi biliyor musun? Bin 220 TL. Çiftçi de bitti, köylü de bitti. Hadi, düzelir inşallah" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİ KENDİ ARALARINDAKİ PROBLEMLERİ ÇÖZDÜKLERİ GÜN, TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR PROBLEMİ KALMAYACAK"

Esnaf ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Ferhat Yılmaz ise Türk milliyetçilerinin birlik olması gerektiğini söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Derdimiz, artık Türk milliyetçileri bölünmüş, ayrılmış bir vaziyette ama tabanımız birdir, diridir. İri olmak için tüm Türk milliyetçisi siyasi partilere buradan sesleniyorum. Tabanımız hazırdır, Türk milleti hazırdır. Türk milliyetçileri kendi aralarındaki problemleri çözdükleri gün, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin hatta bölgemizin çözülemeyecek hiçbir problemi kalmayacaktır diyoruz. Bir olalım diyoruz, iri olalım diyoruz ve diri olalım diyoruz. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bu birlikteliği sağladıktan sonra büyük Türk milleti ailesinin mezhebi, meşrebi ne olursa olsun kardeşlikten yana olan herkesin el ele verdiği gün, Allah izin verirse biz Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetmeye talibiz. Bir Türk milliyetçisi cumhurbaşkanını seçmeye talibiz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bugün Çorum'da da bunu gördük. Çorumlu vatandaşlarımız bizleri bağırlarına bastı. Teşkilatımız bağrına bastı. Evet, koşar adım inşallah en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğimizi söylüyoruz. Ayrılık gerekçelerinin her birinin ortadan kaldırılması için tüm Türk milliyetçilerine ve Türk milletine buradan çağrıda bulunuyorum. Lütfen bir olacağız."