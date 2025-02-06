Elazığ'da 172 Köy Yolu Kapandı

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Elazığ'da 172 köy yolu ulaşıma kapandı

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 172 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da, kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezi beyaza bürünürken, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterdi. Yağışla birlikte 546 köy yolunun 172'si ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 97 araç ve 120 personel ile köy yollarının açılması için çalışmalara başladı.