Elazığ'da 3 kişi cin çarpma iddiasıyla sağlık merkezine başvurdu - Son Dakika
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Yerel

Elazığ'da 3 kişi cin çarpma iddiasıyla sağlık merkezine başvurdu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3 kişi, cin çarpma iddiasıyla toplum sağlığı merkezine başvurdu. Olayın ardından merkeze ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şahıslar, hastaneye sevk edilmeyi reddederek merkezden ayrıldı.

14.04.2024 23:22
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3 kişi cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3 kişi, cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir hocanın da merkeze geldiği olayda, şahıslar hastaneye sevk edilmeyi reddetti.

İlginç olay Sivrice ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 3 kişi 'Bizi cin çarptı' diyerek Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurdu. Sürekli zıplayan ve farklı hareketlerde bulunan şahıslar, sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, aynı zamanda bir de hoca geldi. Hocanın dualar okuduğu olayda düzeldiklerini belirten şahıslar, Elazığ'daki hastanelere sevk edilmeyi redderek merkezden ayrıldı. Benzeri görülmeyen olayda ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da 3 kişi cin çarpma iddiasıyla sağlık merkezine başvurdu - Son Dakika

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