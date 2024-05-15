Elazığ\'da Aile Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi

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Elazığ'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Aile Haftası kapsamında 15 Mayıs Aile Gününde 81 ilde toplumun tüm kesimlerinin aile değerleri konusunda bilinçlendirilmesi, aileleri destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi, ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler hayata geçirildi. Bu çerçevede Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'ailemiz istikbalimiz' teması ile Fatih Ahmet Baba Bulvarı önünden Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü istikametine kadar kortej yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Ömer Faruk Ergün, Kadem Temsilcisi Doç. Dr. Yeliz Polat, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Gülnar Karagöl, kurum idarecileri ve personel katıldı. - ELAZIĞ