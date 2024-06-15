Elazığ'da Bıçak Bileme Ustaları Kurban Bayramı İçin Yoğun Mesai Harcıyor

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Elazığ'da bıçak bileme ustaları Kurban Bayramına sayılı saatler kala vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kurban Bayramı nedeniyle çarşılarda yoğunluk başladı. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurban kesecek vatandaşlar, körelen bıçak, satır ve et makinası bıçaklarını biletmek için ustaların yolunu tuttu. Bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor. Kurban Bayramından dolayı yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren bileyiciler, günlük bin bıçak bileyerek vatandaşların taleplerini yetiştirmeye çalışıyor. Kentte bulunan bıçakçılar, bıçak almak ve biletmek isteyen vatandaşların işlerini son ana bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

20 yıldır bıçak bileme işi ile uğraştıklarını belirten bileme ustası Turan Kehya, "Milletimize bıçakları erken getirmelerini söylüyoruz fakat yine de son 2 güne bıraktılar. Çok yoğunluk yaşanıyor. Erken getirilse bıçaklar daha temiz bir şekilde çıkar. Elimizden geldiği kadarıyla bıçaklarını getiren vatandaşlarımızın bıçaklarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Yoğunluktan dolayı arkadaşlarımızı da yardım için yanımıza çağırıyoruz. İş yerimizi sabah saat 07.00 gibi açıyoruz gece 03.00'a kadar bıçak bilemeye devam ediyoruz. Kurban bayramından dolayı bu saatlere kadar çalışıyoruz. Normal günlerde de iş yerimizi aynı saatte açıyoruz ama akşam ezanında kapatıyorduk. Kurban Bayramından dolayı mesai yapıyoruz ve yardımcı olmaları için arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Son 3 gün içerisinde günlük olarak bine yakın bıçak biledik" dedi. - ELAZIĞ