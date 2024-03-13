Elazığ'da çıkan yangında minibüsleri yanan aile yardım talebinde bulundu - Son Dakika
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Elazığ'da çıkan yangında minibüsleri yanan aile yardım talebinde bulundu

Elazığ\'da çıkan yangında minibüsleri yanan aile yardım talebinde bulundu

Elazığ'ın Gözebaşı köyünde çıkan yangın sonucu park halindeki minibüsleri yanan aile, tüm varlıklarını kaybettiklerini belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundu. Yangın sonucunda kullanılamaz hale gelen minibüsler, ailenin geçim kaynağıydı. Aile, yangının sebebini bilmediklerini ve araçlarını tamir ettirecek durumlarının olmadığını ifade etti.

13.03.2024 22:19  Güncelleme: 22:20
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Elazığ'ın Gözebaşı köyünde çıkan yangın sonucu park halindeki minibüsleri yanan aile, tüm varlıklarını kaybettiklerini belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Olay, geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı Gözebaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Köse'ye ait 23 AEJ 694 plakalı minibüs park halindeyken sebebi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan minibüsü gören komşusu, olay yerine gelerek söndürmek için çalışma başlattı. Yangın köylüler tarafından söndürülürken, minibüs kullanılmaz hale geldi. Ali Köse, "Kışları karton toplayarak geçiniyorum. Yaz mevsiminde ise tarım işleri yapıyorum. Aracım yandı ve ben mağdurum" dedi.

Kardeşi Emrah Köse ise, "Bizim bu aracımız, ekmek teknemiz. Ağabeyim bu araba ile işçi taşıyordu, kendi ailesini işe götürüyordu. Bilemediğimiz sebepten dolayı arabamız yandı. Usta getirdik ama yaptıracak ne durumumuz ne de paramız var" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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