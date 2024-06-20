Elazığ'da Çocuklar Toprağı Kazıp Brandada Serinliyor

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Elazığ'da artan sıcaklar insanları farklı serinleme yöntemleri bulmaya yönlendiriyor. Baskil ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, toprağı kazıp açtıkları brandaya koydukları suda serinlemeye çalıştı.

Elazığ'da son günlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle, vatandaşlar serinlemek için ilginç serinleme yöntemlerine başvuruyor. Baskil ilçesi Gemici köyünde çocuklar, havaların sıcak olmasından dolayı ilginç bir yöntem buldu. Toprağı kazarak brandadan havuz yapan çocuklar, içini suyla doldurduktan sonra girip serinlemeye çalışıyor. Özellikle öğle saatlerinde branda ile yaptıkları havuzdan keyifli vakitler geçiren çocuklar, bu sayede sıcak havalardan etkilenmiyor. - ELAZIĞ