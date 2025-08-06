Elazığ\'da Düğünlerde Erkeğin Çiçek Yarışı

Elazığ'da bir düğün salonunda gelin çiçeği için genç kızlar değil erkekler yarıştı. 52 yaşındaki Aydın Aktı, çiçeği havada kaparak bekar olan kardeşine götürdü. Görüntüler ise izleyenleri gülümsetti.

Elazığ'da düğün salonunda gelinin attığı çiceği kapmak için genç kızların arasına giren 52 yaşındaki Aydın Aktı ve bir erkek, çiçeği almak için kıyasıya yarıştı. Aydın Aktı, havada kaptığı çiçeği sevinçle bekar olan kardeşi Fikret Aktı'ya (38) götürdü. Sevinci görülmeye değer olan vatandaşın çiçeği kaparken çekilen görüntüleri ise izleyenleri tebessüm ettirdi. - ELAZIĞ