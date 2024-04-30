Elazığ'da Düşürülen 800 Bin Liralık Çek İçin Ödül Verilecek - Son Dakika
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Elazığ'da Düşürülen 800 Bin Liralık Çek İçin Ödül Verilecek

Elazığ\'da Düşürülen 800 Bin Liralık Çek İçin Ödül Verilecek

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir kişi, aldığı kamyonun ödemesini yapmak için üstünde taşıdığı 800 bin liralık çekini düşürdü. Çeki bulana ödül vereceğini söyleyen kişi, durumu polise bildirdi. Kaybettiği çekin bulunması halinde 5 bin lira ödül vermeyi düşündüğünü belirten kişi, ödülü yükseltebileceğini ifade etti.

30.04.2024 11:59
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Elazığ'da aldığı kamyonun ödemesini yapmak için giderken üstünde taşıdığı 800 bin liralık çekini düşüren bir kişi, çeki bulana ödül vereceğini ifade etti.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yılmaz kamyon satın aldı. Aldığı kamyonun ödemesini yapmak için 800 bin liralık çekini üzerine alarak evden çıktı. Yolda giderken pantolonunun arka kısmında olan çek düştü. Bir saat sonra çekin cebinde olmadığını fark eden ve durumu polise bildiren Yılmaz, bulana ödül vereceğini söyledi.

Polisin konu ile ilgili çalışma başlattığını ifade eden Murat Yılmaz," Kamyon aldım. Üzerimde taşıdığım 800 bin liralık çekimi yolda yürürken düşürmüşüm. Zor durum da kaldım. Kaybettiğim çekimi bulup getirene ben de bir ödül vereceğim. 5 bin lira bir ödül vermeyi düşünüyorum ama bulunsun ödülü yükseltebilirim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Karakoçan, Elazığ, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Düşürülen 800 Bin Liralık Çek İçin Ödül Verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Düşürülen 800 Bin Liralık Çek İçin Ödül Verilecek - Son Dakika
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