Elazığ'da fuhuş operasyonu: AKP'li belediye başkanı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'da fuhuş operasyonu: AKP'li belediye başkanı tutuklandı

Elazığ'da yapılan bir operasyon kapsamında AKP'li Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, fuhuş suçlamasıyla tutuklandı. AKP Elazığ İl Başkanlığı ise Doğan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

05.03.2024 16:43  Güncelleme: 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da "bazı güzellik merkezleri ile otel ve pansiyonlarda fuhuş yapıldığı" iddiasıyla yapılan "Cemre Operasyonu" kapsamında Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan tutuklandı. Tutuklanmanın ardından AKP Elazığ İl Başkanlığının Doğan'ı "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk ettiği öğrenildi.

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde "bazı güzellik merkezleri ile otel ve pansiyonlarda kadınların para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri" ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler 4 gün önce "Cemre Operasyonu" adı altında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, aralarında "otel sahibi olan ve otelinde fuhuş yaptırdığı" ileri sürülen AKP'li Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKP'li Başkan Doğan'ın tutuklanması kararı sonrasında AKP Elazığ il başkanlığının Doğan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği alınan kararın ise Genel Merkeze gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Mehmet Enis Doğan, Mollakendi, Operasyon, Elazığ, Yerel Haberler, Suç, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da fuhuş operasyonu: AKP'li belediye başkanı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 18:16:16. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da fuhuş operasyonu: AKP'li belediye başkanı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement