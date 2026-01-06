Elazığ\'da donmak üzere olan vatandaşın yardımına itfaiye yetişti

Elazığ'da etkisini sürdüren soğuk havada, sokakta yaşayan ve hipotermi geçirmek üzere olan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, soğuk havada dışarıda hipotermi geçirmek üzere olan vatandaşı fark eden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamı itfaiye binasına getirdi. Burada yaşlım adama sıcak çorba ikram eden itfaiye personeli, daha sonra yaşlı adama çorap ve mont giydirerek bir süre misafir etti. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine yaşlı adam ekipler tarafından alınarak polis merkezine götürüldü. - ELAZIĞ