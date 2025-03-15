Elazığ\'da Ramazan Etkinlikleri

Elazığ GSB yurtlarında Ramazan ayına özel etkinlikler, öğrencilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Geleneksel Çayda Çıra oyunu ve müzikli gösterilerle renklenen gecede, öğrenciler doyasıya eğlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, bu tür etkinliklerin gençlerin kültürel bağlarını güçlendirdiğini ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirtti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı GSB yurtlarında Ramazan ayına özel etkinlikler, öğrencilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Manevi atmosferin en güzel şekilde hissedildiği gecede, öğrenciler geleneksel Çayda Çıra oyunuyla görsel bir şölen sunarken, davul ve klarnet eşliğinde halay çekerek eğlencenin tadını çıkardı. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu gençlerle birlikte yaşamanın önemine vurgu yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Amacımız, gençlerimizin kültürel değerlerimizi tanıması ve Ramazan'ın manevi iklimini en güzel şekilde hissetmesi. Yurtlarımızda düzenlediğimiz etkinliklerle sadece barınma imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlıyoruz" dedi. - ELAZIĞ