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Elazığ Emniyet Müdürlüğü Hayata İyilik Kat Projesi ile Çocuk ve Gençlere Destek Verdi - Son Dakika
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Elazığ Emniyet Müdürlüğü Hayata İyilik Kat Projesi ile Çocuk ve Gençlere Destek Verdi

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Hayata İyilik Kat Projesi kapsamında çocuk ve gençlere yönelik etkinlikler düzenlendi. Proje kapsamında yabancı dil, gitar, masa tenisi kursları verildi ve güneş panelleri kurulumu eğitimi verildi. Ayrıca sinema etkinliği düzenlendi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Hayata İyilik Kat Projesi ile Çocuk ve Gençlere Destek Verdi
19.12.2023 - 12:20,
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Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen Hayata İyilik Kat Projesi çerçevesinde çocuk ve gençlere yönelik etkinlik düzenlendi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından kentte ikamet eden suça sürüklenme riski taşıyan çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması çerçevesinde toplumsal açıdan korunmalarına ilişkin tedbirlerin yaşama geçirilmesi, kendilerine sosyal ve eğitim desteği sağlanarak topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunulması ve güvenli yaşama dolaylı olarak olumsuz yönde etki eden yoksunlukların azaltılmasını önlemek amacıyla yürütülen Hayata İyilik Kat projesi çerçevesinde etkinlikler düzenlendi. Proje kapsamında Avukat İbrahim Gök Ortaokulunda eğitim gören 25 öğrenciye yabancı dil kursu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Sevgi Evlerinde kalan 15 çocuğa gitar ve 20 çocuğa masa tenisi kursu verildi. Ayrıca kentte ikamet eden 18-24 yaş grubunda bulunan 20 gence güneş panelleri ve fotovoltaik sistemleri kurulumu, bakım ve onarım kursu verilerek tamamlanmış, kursa katılan kursiyerlere ilimizde bulunan AVM'de 'Atatürk' ve "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben" konulu sinema etkinliği düzenlendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ Emniyet Müdürlüğü Hayata İyilik Kat Projesi ile Çocuk ve Gençlere Destek Verdi - Son Dakika
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