Elazığ Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
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Elazığ Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kan Bağışında Bulundu

Elazığ Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kan Bağışında Bulundu

Elazığ Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 'Biz Her Yede Varız' projesi kapsamında Türk Kızılay'ı ile görüşerek kan bağışı kampanyası düzenledi. Öğretmen ve 18 yaşını dolduran öğrenciler kan bağışında bulunurken, etkinlik okul müdürü Dursun Tosun tarafından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

30.04.2024 11:40
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Elazığ Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, farklı bir etkinliğe imza atarak kan bağışında bulundu.

Elazığ Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Biz Her Yede Varız' projesi çerçevesinde farklı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda Türk Kızılay'ı ile görüşülerek kan bağışı kampanyası düzenlendi. Öğretmen ve 18 yaşını dolduran öğrenciler kan bağışında bulundu. Sabah saat 09.30'da başlayan bağışın 16.30'da sona ereceği bildirildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren okul müdürü Dursun Tosun, "Meslek liseleri olarak 'Biz Her Yede Varız' projesi çerçevesinde yapılan kan bağışı faaliyetini çok önemsedik. Kan bağışının hayati bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde hastalarımız hayatlarını bazen kan bulamamaktan veya yetiştirilememekten kaybediyor. Burada meslek liselerinin farkındalığını oluşturmak için böyle bir etkinlik organize edildi. Öğretmen arkadaşlarımız ve 18 yaşından büyük öğrencilerimiz burada kanlarını veriyor. Yakın okuldaki öğretmen ve idareci arkadaşlarımız da destek veriyor. Kan hayati bir öneme sahip. Biz de bir desteğimiz olsun dedik" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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